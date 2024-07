Nordkorea kritisiert Besuch von Japans Premier in Deutschland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat kritisiert, dass der japanische Premierminister Fumio Kishida Deutschland besucht und die Stärkung der bilateralen Verteidigungskooperation erörtert hat.Die Kritik übte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in einem Kommentar am Montag.Anlässlich des Spitzentreffens zwischen Kishida und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz trat das bilaterale Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) in Kraft, ein Abkommen über die gegenseitige Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen zwischen den Selbstverteidigungsstreitkräften Japans und der deutschen Bundeswehr. Auch wurden der Besuch von Flugzeugen der deutschen Luftwaffe und einer deutschen Fregatte in Japan und der Hafenbesuch einer japanischen Trainingsflotte in Hamburg in diesem Sommer angekündigt.KCNA meldete weiter, die Verstärkung der deutsch-japanischen Kooperation erinnere an den Zweiten Weltkrieg, der von Deutschland und Japan ausgelöst worden sei. Dass die Kriegsverbrecher in Absprache Übungen für einen Aggressionskrieg abhalten würden, stelle eine ungewöhnliche Entwicklung dar, die die regionale Lage verschärfe.Die NATO und die indopazifischen Länder wie Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland haben in letzter Zeit angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der Annäherung zwischen Nordkorea und Russland ihre Zusammenarbeit verstärkt.Kishida betonte beim Treffen mit Scholz am Freitag (Ortszeit), dass die Sicherheit in Europa und im Atlantik und die Sicherheit im indopazifischen Raum untrennbar miteinander verbunden seien.