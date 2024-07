BTS-Mitglied Jin trägt olympische Fackel in Paris

Jin, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, hat die olympische Fackel für die Sommerspiele 2024 in Paris getragen.Jin legte am Sonntagabend (Ortszeit) als erster Fackelträger auf dem Abschnitt Louvre eine etwa 200 Meter lange Strecke um das Louvre-Museum zurück.Jin ist der erste Prominente aus Südkorea, der am olympischen Fackellauf vor den Spielen in Paris teilnahm.Tausende BTS-Fans versammelten sich um das Wahrzeichen, um Jin beim Fackellauf zu erleben.Der olympische Fackellauf startete im Mai in Marseille.