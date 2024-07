Seoul rechtfertigt US-koreanische Richtlinien für nukleare Abschreckung auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkoreas Kritik an der Annahme einer gemeinsamen Erklärung über die US-ROK-Richtlinien für nukleare Abschreckung und nukleare Operationen auf der koreanischen Halbinsel zurückgewiesen.Die gemeinsame Erklärung hatten Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden letzte Woche angenommen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium kritisierte in einer Stellungnahme am Sonntag, dass Nordkorea die Annahme der Richtlinien für nukleare Operationen bemängelt und Drohungen ausgesprochen habe. Es sei jedoch das nordkoreanische Regime, das für die Eskalation der Krise auf der koreanischen Halbinsel gesorgt habe.Die gemeinsamen Richtlinien Südkoreas und der USA wären ohne atomare Drohungen Nordkoreas nicht notwendig gewesen, hieß es.Das Ministerium betonte, dass die vereinbarten Richtlinien für nukleare Operationen ein legitimer Schritt des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses seien, um gegen Nordkoreas nukleare Fähigkeiten und offene Drohungen mit einem Atomwaffeneinsatz vorzugehen.Nordkorea hatte in einer Stellungnahme eines Sprechers seines Verteidigungsministeriums am Samstag die Richtlinien für nukleare Operationen kritisiert und von einem provokativen, destabilisierenden und gefährlichen Akt gesprochen. Niemand könne sich vorstellen, welcher Preis zu zahlen sei, wenn die Warnung ignoriert würde, hatte der Sprecher gedroht.