Politik Ausstellung zu Serpentine Pavilions findet in Seoul statt

In Seoul wird am 19. Juli die Ausstellung „Moments in Serpentine Pavilions 2000-2024“ eröffnet.



Wie die Stadtverwaltung am Montag bekannt gab, werde die Ausstellung bis zum 25. September in der Seoul Hall of Urbanism & Architecture in der Stadtmitte stattfinden.



Die Serpentine Gallery in den Kensington Gardens in London wählt jährlich seit 2000 einen Architekten aus, um einen temporären Pavillon für die Galerie gestalten zu lassen. Im Rahmen des Projekts werden die neuesten Entwicklungen in der Architekturwelt gezeigt.



Führende Architekten wie Zaha Hadid und Frank Gehry beteiligten sich an dem Projekt. Dieses Jahr wird der vom koreanischen Architekten Cho Min-suk entworfene Serpentine Pavilion gezeigt, der als erster Südkoreaner ausgewählt wurde.



Es ist die erste Ausstellung, bei der die bisherigen Serpentine-Pavillons gezeigt werden. Es werden auch verschiedene Begleitprogramme angeboten, darunter ein Symposium über den öffentlichen Raum.