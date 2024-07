Kospi schließt im Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag im Plus geschlossen.Für den Index ging es um 0,14 Prozent auf 2.860,92 Zähler nach oben.Nach dem Attentat auf den früheren Präsidenten Donald Trump, würden viele darauf wetten, dass er die kommende Präsidentschaftswahl gewinnt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Da Trump aus der NATO austreten wolle, könnte europäische Staaten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, wurde Ha In-hwan von KB Securities von Yonhap zitiert.Der ohnehin schon starke US-Dollar könnte noch stärker werden, wenn die Produktion zunehmend in die USA verlegt werde, fügte er hinzu.