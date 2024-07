Südkorea und Neuseeland wollen wegen vertiefter nordkoreanisch-russischer Beziehungen enger kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Neuseeland wollen wegen der vertieften nordkoreanisch-russischen Beziehungen enger kooperieren.Auf eine engere Zusammenarbeit verständigten sich Südkoreas Außenminister Cho Tae-yul und sein Amtskollege Winston Peters am Montag bei einem Treffen in Seoul.Beide waren sich einig, dass Nordkoreas Provokationen und enges Verhältnis mit Russland nicht nur eine Bedrohung für die koreanische Halbinsel, sondern für Frieden und Stabilität in der Welt darstellten. Sie betonten daher die Wichtigkeit einer gemeinsamen Antwort der internationalen Gemeinschaft.Cho und Peters hoben darüber hinaus die Bedeutung der gemeinsamen Erklärung hervor, die Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland letzte Woche beim NATO-Gipfel veröffentlicht hatten.Darin wurde die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea scharf kritisiert. Konkret wurden ernste Bedenken über den Vertrag über die strategische Partnerschaft der beiden Länder geäußert. Der Vertrag umfasst einen Ausbau der militärischen sowie wirtschaftlichen Zusammenarbeit.Die Chefdiplomaten unterstrichen bei ihrem Treffen in Seoul, dass beide Staaten Werte wie Frieden, Stabilität, Wohlstand und Widerstandsfähigkeit teilten und für eine regelbasierte internationale Ordnung im Indopazifik einträten.