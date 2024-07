Südkoreas Autoexporte im ersten Halbjahr auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Autoexporte sind in der ersten Hälfte dieses Jahres auf einen Rekordstand gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Dienstag wurden im ersten Halbjahr koreanische Autos im Wert von 37,01 Milliarden Dollar ausgeführt. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 3,8 Prozent mehr.Nachdem im vergangenen Jahr mit 35,65 Milliarden Dollar der bisherige Rekord in einem ersten Halbjahr nach neun Jahren überboten worden war, wurde der neue Rekord nur nach einem Jahr erneut verbessert.Nach Regionen betrachtet, legten die Ausfuhren nach Nordamerika, dem größten Abnehmermarkt für koreanische Fahrzeuge, um 25,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 21,72 Milliarden Dollar zu.Demgegenüber schrumpften die Lieferungen nach Europa um 22,7 Prozent auf 6,69 Milliarden Dollar. Dies wird vor allem auf den gesunkenen Absatz von Elektroautos in Deutschland und Nordeuropa zurückgeführt.