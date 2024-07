Yoon: Regierung plant Projekte zum 80. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas im kommenden Jahr

Photo : YONHAP News

Südkorea will laut Präsident Yoon Suk Yeol eine Reihe von Projekten zum 80. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im kommenden Jahr durchführen.Mit den Projekten würden die 80-jährige Geschichte der Unabhängigkeit und Südkoreas Visionen als globaler Schlüsselstaat präsentiert, sagte Yoon auf einer Kabinettssitzung am Dienstag.Es sei an der Zeit, erneut darüber nachzudenken, wie viele Opfer und wie viel Hingabe für Freiheit und Wohlstand, die man heute genieße, notwendig gewesen seien, hieß es.Yoon forderte auch einen schnellen Wiederaufbau angesichts der jüngsten Unwetterschäden und gründliche Vorbereitungen auf künftige Regenfälle.Er sei sehr bekümmert über bedauerliche Schäden infolge der Rekord-Regenfälle in der letzten Woche, sagte Yoon. Er versprach, praktische Hilfe für die betroffenen Gebiete und den Wiederaufbau voranzutreiben. Das Innenministerium und weitere zuständige Behörden wies er an, zügig Hilfsmaßnahmen für die zu Sonderkatastrophenzonen erklärten Gebiete umzusetzen und alle verfügbaren Arbeitskräfte und Ausrüstung für Wiederaufbauarbeiten zu mobilisieren.