Südkoreanisches Bogenschützen-Team für Olympische Spiele nach Paris aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Bogenschützen-Team für die Olympischen Sommerspiele 2024 ist nach Paris aufgebrochen.13 Personen, darunter jeweils drei Bogenschützinnen und Bogenschützen sowie fünf Trainer, reisten am Dienstag vom Flughafen Incheon ab.Beim Bogenschießen gibt es fünf Disziplinen, die Einzel- und Teamwettbewerbe für Männer und Frauen sowie einen Mixed-Teamwettbewerb.Das südkoreanische Bogenschützen-Team hatte bei den letzten Sommerspielen in Tokio vier Goldmedaillen gewonnen. Lediglich im Einzelwettbewerb der Männer hatte das Land die Goldmedaille verpasst.Bei den Spielen in Paris will Südkorea mindestens drei der fünf Goldmedaillen im Bogenschießen holen. Größte Aufmerksamkeit richtet sich auf den Teamwettbewerb für Frauen, aus dem Südkorea das zehnte Mal in Folge als Sieger hervorgehen will.