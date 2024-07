Export- und Importpreise im Juni gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Export- und Importpreise sind im Juni aufgrund der Abwertung des koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar gestiegen.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea am Dienstag kletterte der Exportpreisindex im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent auf 132,96 Punkte.Der Importpreisindex stieg ebenfalls trotz eines Rückgangs der globalen Ölpreise um 0,7 Prozent verglichen mit dem Vormonat auf 142,76.Die Importpreise zogen seit Januar vier Monate in Folge an, fielen dann im Mai und erholten sich im Juni gleich wieder.Die Notenbank nannte als Grund die Abwertung der Landeswährung Won gegenüber dem US-Dollar. Der Won-Dollar-Wechselkurs stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent.