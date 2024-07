Regierung betont Notwendigkeit von Reformen im Gesundheitswesen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Notwendigkeit von Reformen im Gesundheitswesen unterstrichen.Sie rief die Ärzteschaft auf, erst dann kollektiv zu handeln, wenn Reformen nicht richtig umgesetzt werden.Die grundlegende ärztliche Versorgung und die regionale Versorgung seien schwächer geworden. Es gebe eine Vielzahl von dringenden Reformaufgaben. Die Reform könne nicht länger aufgeschoben werden, teilte die für kollektive Aktionen der Ärzteschaft zuständige Zentrale für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen am Dienstag mit.Das Dringlichkeitskomitee der Medizinprofessoren der Seoul Nationaluniversität hatte zuvor Bedenken über die Reform geäußert. Ohne einen festen Willen zur Umsetzung und finanzielle Unterstützung könnten auch die diesmal vom Sonderausschuss für Gesundheitsreform vorgelegten Maßnahmen kaum realisiert werden.Diese Bedenken wies die Zentrale zurück und betonte, dass die Regierung entschlossener denn je sei. Die Regierung arbeite an kühnen Investitionen, einschließlich der Verwendung staatlicher Finanzmittel, um die Gesundheitsreform voranzubringen.Hinsichtlich der Forderung des Dringlichkeitskomitees nach einer transparenten und vernünftigen Entscheidungsfindung hieß es, dass genau aus diesem Grund der Sonderausschuss für Gesundheitsreform eingesetzt wurde. Die Zentrale rief die Medizinprofessoren auf, sich an der Gremiumsarbeit zu beteiligen und vernünftige Maßnahmen vorzuschlagen.