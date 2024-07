Südkorea hebt Exportziele für wichtige Exportgüter an

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Exportziele für wichtige Exportgüter, darunter Halbleiter, in diesem Jahr angehoben.Das wurde am Dienstag bei einer Sitzung des öffentlichen Sektors und des Zivilsektors über eine Exportausweitung beschlossen. Den Vorsitz hatte der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun. Die Teilnehmer bewerteten die diesjährige Exportlage und sprachen über Fördermaßnahmen für die Ausfuhren im zweiten Halbjahr.Das Industrieministerium geht davon aus, dass dieses Jahr ein Ausfuhrrekord von 689,1 Milliarden Dollar verbucht werden kann.Das Ministerium korrigierte die Exportziele für dieses Jahr in den Schlüsselbereichen Halbleiter, Autos und Zulieferteile, Ölprodukte und Chemie, K-Beauty und K-Food, um mehr als zehn Milliarden Dollar nach oben.Im Halbleiterbereich wurde der Zielwert auf 135 Milliarden Dollar erhöht. Für Autos und Zulieferteile gilt ein Zielwert von 100 Milliarden Dollar.Das Industrieministerium will dies mit zusätzlich fünf Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) für die Handelsversicherung unterstützen. In diesem Jahr sollen damit Handelsfinanzierungen in Höhe von insgesamt 370 Billionen Won (267 Milliarden Dollar) angeboten werden, hieß es.