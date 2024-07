Kospi legt zweiten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den zweiten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi rückte um 0,18 Prozent auf 2.866,09 Zähler vor.Nach dem Attentat auf Donald Trump werden dem früheren US-Präsidenten größere Chancen auf eine erneute Wahl eingeräumt. In den USA hatte der Dow Jones Industrial Average um 0,53 Prozent auf ein neues Rekordhoch zugelegt. Auch S&P 500 und Nasdaq legten am Montag zu.Mit einer möglichen Wahl Trumps verbinden die Anleger laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap die Erwartung an eine Senkung der Unternehmenssteuer und weniger Regulierung.