Musikvideo zu Pinkfong Baby Shark laut Official Charts das am meisten gestreamte Video

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Kinderlied Pinkfong Baby Shark ist laut den britischen Official Charts das am meisten gestreamte Musikvideo in den letzten zehn Jahren.Das koreanische Unternehmen The Pinkfong Company teilte am Mittwoch mit, dass das Musikvideo allein in Großbritannien 271,96 Millionen Abrufe verzeichnet habe.Dies sei der erste und einzige Rekord unter den K-Pop und K-Contents, erklärte die Firma.Pinkfong Baby Shark wurde mit 2,4 Millionen verkauften Exemplaren im Juli letzten Jahres vom britischen Verband British Phonographic Industry (BPI) bei BRIT Certified in der Kategorie Single mit Vierfach-Platin ausgezeichnet.