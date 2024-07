Staat kann ab Freitag Geburtenregistrierung von Kindern übernehmen

Photo : YONHAP News

In Südkorea treten am Freitag zwei neue Regelungen zur Gewährleistung des Rechts von Kindern auf eine Geburtenregistrierung in Kraft.Laut der Gerichtsverwaltung des Obersten Gerichtshofs dürfen Verwaltungschefs von Städten und Gemeinden ab Freitag mit gerichtlicher Genehmigung neugeborene Kinder anhand von medizinischen Einrichtungen vorgelegten Geburtsinformationen anmelden, sollten die Eltern dies nicht tun.Hintergrund ist, dass der Staat anstelle der Eltern Kinder schützt, wenn sie ihre Pflichten vernachlässigen.Anlass für die Änderung ist eine Reihe von Todesfällen von nicht angemeldeten Säuglingen in Südkorea.Die erzwungene Geburtenregistrierung könnte jedoch dazu führen, dass Schwangere in prekären Situationen, darunter junge ledige Mütter, ihr Kind nicht in einer legalen medizinischen Einrichtung zur Welt bringen wollen. Daher führt Südkorea auch ein System zur Ermöglichung anonymer Geburten ein. Schwangeren, die ihre Identität nicht bekannt machen wollen oder können, können Pseudonyme und Ersatz-ID-Nummern erteilt werden, damit sie unter einem Pseudonym medizinisch versorgt und ihr Kind zur Welt bringen können.In solchen Fällen werden zuständige lokale Verwaltungschefs bei einer Meldung durch regionale Beratungsstellen mit Genehmigung eines Familiengerichts die Geburt registrieren.