Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Der Index verlor 0,8 Prozent auf 2.843,29 Zähler.Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap haben die Anleger erneut Gewinne mitgenommen.Yonhap zitierte den Analysten Kang Jae-jyun von SK Securities, wonach es für den Index auf dem Weg zur Marke von 2.950 Punkten Gegenwind geben könnte.Die Erwartungen für eine Zinssenkung der Fed im September und eine mögliche weitere Zinssenkung in diesem Jahr seien bereits in den Kursen berücksichtigt, sagte Kang weiter.