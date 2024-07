Südkoreanisches Unternehmen KHNP bevorzugter Bieter für Atomkraft-Projekt in Tschechien

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Konsortium unter Führung des staatlichen Kraftwerksbetreibers Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) ist zum bevorzugten Bieter für den Bau von bis zu vier Atomkraftwerken in Tschechien ausgewählt worden.Das koreanische Unternehmen sei hinsichtlich fast allen Kriterien besser als der französische Konkurrent EDF, teilte die Regierung in Prag am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung mit.Tschechien plant den Bau von vier neuen Atomkraftwerken in Dukovany und Temelin. Es soll das teuerste Projekt in der Geschichte des Landes werden.Dessen Kosten sollen zusammengerechnet bei 400 Milliarden Tschechischen Kronen oder etwa 17 Milliarden Dollar liegen.Über den genauen Preis muss noch verhandelt werden. Der Vertrag mit dem erfolgreichen Bieter soll im kommenden März unterzeichnet werden.