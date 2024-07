Hochwasser-Warnungen für Flüsse Imjin, Hantan und Han ausgegeben

Photo : YONHAP News

Südkoreas Behörden haben Hochwasser-Warnungen für achte Orte an den Flüssen Imjin, Hantan und Han ausgegeben. Im Norden der Provinz Gyeonggi regnet es seit zwei Tagen besonders stark.Das Büro für Flutschutz am Han-Fluss teilte mit, dass am Donnerstag um 6 Uhr Hochwasser-Warnungen für die Umgebung der Brücke Manjang über dem Fluss Imjin in Paju und der Brücke Songcheon über dem Fluss Hantan in Dongducheon herausgegeben wurden.Für sechs weitere Orte an den Flüssen Hantan und Han gelten Hochwasser-Hinweise.Eine Hochwasser-Warnung wird ausgegeben, wenn 70 Prozent des maximalen Wasserstands erreicht wurden. Einen Hochwasser-Hinweis gibt es, sobald die Marke von 50 Prozent überschritten wurde.Das Hochwasser-Kontrollbüro rief Anwohner dazu auf, sich aufgrund schnell steigender Pegelstände und möglicher Überschwemmungen von Flussufern fernzuhalten.