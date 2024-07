Nordkoreas Machthaber besucht Baustelle von Tourismuszone an Ostküste

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Baustelle einer Tourismuszone in Wonsan an der Ostküste besucht.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Kim am Dienstag auf der Baustelle der Küstentouristenzone Wonsan-Kalma Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme angeordnet.Wonsan werde als bekanntestes Touristenziel der Stolz des Landes sein. Der Strand Myongsasipni werde schon bald einen exzellenten Ruf haben und von vielen Menschen besucht werden, sagte Kim demnach.Weiter forderte er laut dem Bericht, auf der Grundlage der Erfahrungen mit dem Bau der Touristenzone Wonsan-Kalma die Tourismusindustrie langfristig zu entwickeln.In Südkorea wird angesichts der Äußerungen vermutet, dass Nordkorea die Tourismusindustrie als Devisenquelle nutzen will, da der Tourismus vergleichsweise weniger stark sanktioniert wird. Offenbar sollen vor allem Touristen aus Russland angelockt werden.