K-Pop-Gruppe NewJeans tritt in Halbzeitshow des Spiels Tottenham gegen FC Bayern auf

Photo : YONHAP News

Die koreanische Girlgroup NewJeans wird in der Halbzeitshow eines Freundschaftsspiels zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München in Seoul auftreten.Das gab ihre Agentur am Donnerstag bekannt.Die Partie wird um 20 Uhr am 3. August im Seoul-World-Cup-Stadion, auch bekannt als Sangam-Stadion, angepfiffen.Koreanische Fußballfans zeigen großes Interesse an dem Spiel, da der Kapitän der Nationalmannschaft, Son Heung-min, für Tottenham Hotspur spielt. Nationalmannschaftskollege Kim Min-jae spielt für die Bayern.Beide Teams werden erstmals in Südkorea aufeinandertreffen. Der FC Bayern ist außerdem erstmals in Südkorea zu Gast.