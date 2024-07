Präsident Yoon begrüßt Entscheidung für KHNP als bevorzugter Bieter für AKW-Projekt in Tschechien

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Auswahl des südkoreanischen Kraftwerksbetreibers KHNP als bevorzugter Bieter für den Bau von Atomreaktoren in Tschechien begrüßt.Die Wettbewerbsfähigkeit der koreanischen Kernkraftindustrie sei auf dem Weltmarkt erneut anerkannt worden, sagte Yoon kurz nach der Bekanntmachung der Entscheidung der tschechischen Regierung am Mittwoch.Dem präsidialen Stabschef für Politik, Sung Tae-yun, zufolge sagte Yoon, er bedanke sich von Herzen bei den beteiligten Unternehmensvertretern, den Beschäftigten in der Kernkraftindustrie, den Regierungsvertretern und den Bürgern, die das Vorhaben geschlossen unterstützt hätten.Yoon forderte bestmögliche Bemühungen, damit ein endgültiger Vertrag abgeschlossen werden kann.Sung erklärte, dass der Präsident seit seinem Amtsantritt auf der diplomatischen Bühne bei jeder Gelegenheit, darunter Spitzengespräche mit seinem tschechischen Kollegen, für koreanische Atomkraftwerke geworben habe.Sung sprach von der ersten großartigen Leistung seit 15 Jahren und wies darauf hin, dass Südkorea 2009 den Zuschlag für den Bau des Kernkraftwerks Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten hatte. Es sei ein Brückenkopf geschaffen worden, um koreanische Atomreaktoren nach Europa zu exportieren, hieß es.