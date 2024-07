Vereinigungsminister besucht nächste Woche USA

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yung-ho besucht nächste Woche die Vereinigten Staaten.Er wird dort mit US-Vizeaußenminister Kurt Campbell zusammenkommen.Das Vereinigungsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass Kim vom 21. bis 26. Juli nach Washington reise. Er werde sich mit Regierungs- und Kongressvertretern treffen und am Internationalen Dialog über Menschenrechte in Nordkorea 2024 teilnehmen.Bei Treffen mit Vertretern der US-Regierung und des Kongresses sowie Korea-Experten will Kim Meinungen über die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel und Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea austauschen.Kim wird als erster südkoreanischer Vereinigungsminister seit fünf Jahren die USA besuchen.In den USA gibt es kein Pendant zum südkoreanischen Vereinigungsministerium. Wichtigste Ansprechpartner für Vereinigungsminister waren daher in der Vergangenheit immer Vizeaußenminister, in seltenen Fällen die Außenminister.