Seoul: Nordkorea lässt unangekündigt Wasser aus grenznahem Damm ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar in der Nacht damit begonnen, Wasser aus einem Damm am Oberlauf des grenzüberschreitenden Flusses Imjin abzulassen.Das teilte das südkoreanische Umweltministerium am Donnerstag mit. Auf einer gegen 3 Uhr am Donnerstag gemachten Satellitenaufnahme sei zu sehen, dass der Fluss abwärts vom Hwanggang-Damm breiter geworden sei.Nordkorea hatte bereits am 9. Juli Wasser aus dem grenznahen Damm abgelassen, ohne Südkorea im Voraus darüber zu benachrichtigen.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte, Seoul finde es sehr bedauerlich, dass Nordkorea trotz der offiziellen Bitte der südkoreanischen Regierung unerlaubt Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen habe.Die Regierung hatte zuvor am 28. Juni Nordkorea darum gebeten, gemäß einer innerkoreanischen Vereinbarung im Voraus Südkorea über eine Schleusenöffnung zu informieren.Nachdem Nordkorea im September 2009 unangekündigt Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen hatte, kamen mehrere Menschen am Unterlauf des Imjin in Südkorea ums Leben. Daraufhin wurde im Oktober vereinbart, dass Nordkorea im Falle einer Schleusenöffnung an dem Damm Südkorea vorher darüber benachrichtigen wird.