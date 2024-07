Starkregen verursacht Schäden in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Die Hauptstadtregion in Südkorea ist am Donnerstag den zweiten Tag in Folge von starken Regenfällen heimgesucht worden.Die Unwetter führten an manchen Orten zu Überflutungen. Es kam zu Sperrungen an Hauptverkehrsstraßen und Unterführungen.Der Betrieb auf einigen Abschnitten der U-Bahn und Stadtbahn wurde eingestellt. Dies bereitete den Bürgern Unbequemlichkeiten.In der Provinz Gyeonggi sind einige Schulen geschlossen oder haben ihre Unterrichtszeiten angepasst. In Gebieten, in denen möglicherweise Überschwemmungen drohen, wurde eine Evakuierung von Einwohnern angeordnet.Laut der Wetterbehörde werden in den zentralen Regionen Koreas bis Freitag noch bis zu 150 Millimeter Regen erwartet. Am Samstag wird mit bis zu 80 Millimeter Regen gerechnet.