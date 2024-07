Kospi schließt mit Verlust

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag mit Verlust geschlossen.Für den Index ging es um 0,67 Prozent auf 2.824,35 Zähler nach unten.Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, gibt es unter den Investoren Bedenken, dass die USA ihre Chipverkäufe an China einschränken könnten.Der koreanische Aktienmarkt habe wegen des Kursrückgangs bei amerikanischen Halbleiteraktien und nachteiliger Faktoren wegen politischer Unwägbarkeiten in den USA weiterhin einen Abwärtstrend erkennen lassen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.