Südkorea reagiert mit Lautsprecher-Durchsagen auf Müll-Ballons aus Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte haben mit Lautsprecher-Durchsagen auf das neuerliche Verschicken von Müll-Ballons durch Nordkorea reagiert.Das teilte der Vereinigte Generalstab am Freitag in einer Mitteilung an Reporter mit.Die Durchsagen an der Grenze, in dem Bereich, von wo aus die Ballons gestartet wurden, habe es von Donnerstagabend bis Freitagmorgen gegeben.Das weitere Verhalten hänge vollständig von Nordkoreas Handeln ab, hieß es weiter.Südkorea nahm die Propaganda-Beschallung damit erstmals seit dem 9. Juni wieder auf.Nordkorea hatte am Donnerstag wieder Ballons mit Unrat über die Grenze fliegen lassen. Seit Ende Mai wurden mehr als 2.000 solcher Müll-Ballons gestartet. Nordkorea reagierte damit auf Flugblätter, die Aktivisten in Südkorea über die Grenze schickten.