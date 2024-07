Nordkoreas Machthaber trifft russischen Vizeverteidigungsminister

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat den russischen Vizeverteidigungsminister Alexej Kriworutschko zu einem Gespräch empfangen.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag meldete, habe Kim sich am Donnerstag in Pjöngjang mit einer von Kriworutschko geleiteten russischen militärischen Militärdelegation getroffen.Bei dem Treffen sei die Erkenntnis geteilt worden, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Militärbereich für die Verteidigung der gegenseitigen Sicherheitsinteressen wichtig und notwendig sei, hieß es.Kim sagte starke Unterstützung und feste Solidarität der nordkoreanischen Regierung und des Volks für die spezielle Militäroperation in der Ukraine zu.