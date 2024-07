Südkoreas Militär: Nordkorea schickte seit Donnerstag etwa 200 Müll-Ballons

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat dem südkoreanischen Militär zufolge erneut Ballons mit Müll in Richtung Südkorea geschickt.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) ließ Nordkorea seit 17 Uhr am Donnerstag bis 4 bis 5 Uhr am Freitag etwa 200 Müll-Ballons steigen. Etwa 40 davon seien auf südkoreanischem Gebiet niedergegangen.Die Ballons sind im Norden der Provinz Gyeonggi gelandet. Sie transportierten überwiegend Papierabfälle.Nach Angaben des JCS wurden bei ersten Untersuchungen keine gefährlichen Substanzen entdeckt.Nordkorea schickte damit 22 Tage nach der letzten Ballon-Aktion am 26. Juni erneut Müll-Ballons nach Südkorea.