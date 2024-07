Südkorea betreibt „Korea House“ während Olympischer Spiele in Paris

Photo : YONHAP News

Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris eröffnet die südkoreanische Regierung das Koreanische Haus, um für die koreanische Kultur zu werben.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und das Koreanische Sport- und Olympische Komitee teilten mit, dass das „Korea House“ vom 25. Juli bis 11. August in Paris geöffnet haben werde.An dem Koreanischen Haus im bisher größten Umfang würden sich 15 private und öffentliche Institutionen beteiligen, hieß es.Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) wird vom 27. bis 31. Juli kulturelle Erlebnisprogramme in den Bereichen K-Pop, K-Beauty und K-Food anbieten.In Kooperation mit dem Unterhaltungsunternehmen Hybe werden Bühnenkostüme von K-Pop-Sängern ausgestellt. Zudem wird ein Werbezentrum für den Tourismus in Korea eröffnet.Auf dem Programm stehen auch eine gemeinsame Tanzvorführung koreanischer und französischer Jugendlicher und eine Modenschau der traditionellen Tracht Hanbok.Das Korea House kann nach vorheriger Buchung im Internetauftritt https://teamkoreahouse.co.kr kostenlos besucht werden.