Mehr als Hälfte der Assistenzärzte landesweit kündigten aus Protest gegen mehr Medizinstudienplätze

Photo : YONHAP News

Mehr als die Hälfte der Assistenzärzte im Land haben nach Angaben der Regierung aus Protest gegen mehr Medizinstudienplätze gekündigt.Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt gab, wurden in Krankenhäusern die Kündigungen von 7.648 Assistenzärzten bearbeitet.Dies entspricht mehr als der Hälfte der Assistenzärzte, die aus Protest gegen mehr Medizinstudienplätze ihre Krankenhäuser verlassen hatten und bisher nicht zurückkehrten.110 der 151 Krankenhäuser, die Assistenzärzte beschäftigen, hätten bis Mittwoch entsprechende Daten vorgelegt. Den Daten zufolge hätten 7.648 in Ausbildung befindliche Ärzte gekündigt, was 56,5 Prozent der insgesamt 14.531 Assistenzärzte mit Stand März entspreche.Bis Mittwoch kehrten 1.151 Assistenzärzte, damit nur 8,4 Prozent, in ihre Krankenhäuser zurück.An den sogenannten großen fünf Krankenhäusern haben 3.279 Assistenzärzte oder 92 Prozent aller Ärzte in Ausbildung gekündigt.Das Gesundheitsministerium hatte zuvor die Lehrkrankenhäuser aufgefordert, bis zum 15. Juli festzustellen, ob Assistenzärzte zurückkehren oder schließlich kündigen würden. Sie sollten bis zum 17. Juli dem Ministerium die Zahl der Assistenzärzte nennen, die sie im zweiten Halbjahr neu anstellen wollen.