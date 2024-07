Passagieraufkommen am Flughafen Incheon stieg im ersten Halbjahr auf 34 Millionen

Photo : KBS News

Die Anzahl der Fluggäste am Internationalen Flughafen Incheon hat sich in der ersten Hälfte dieses Jahres auf etwa 97 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erholt.Nach Angaben des Flughafenbetreibers am Freitag gab es im ersten Halbjahr 34,04 Millionen Passagiere auf internationalen Flügen von und nach Incheon.Dies sind 39,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl entspricht zudem 96,6 Prozent des Aufkommens in der ersten Hälfte des Jahres 2019.Beim Passagieraufkommen auf internationalen Flügen lässt sich eine eindeutige Erholung erkennen.Nach Regionen betrachtet, machten die Strecken von und nach Südostasien mit 10,46 Millionen Passagieren oder 30,7 Prozent den größten Anteil aus. Japan folgte mit 8,54 Millionen Passagieren (25,1 Prozent), China mit 4,62 Millionen (13,6 Prozent) und Amerika mit 3,08 Millionen (9,1 Prozent).Auf den Strecken von und nach China ging es seit dem vergangenen Jahr steil aufwärts. Im ersten Halbjahr erholte sich die Passagierzahl auf 71,3 Prozent des Niveaus im ersten Halbjahr 2019.