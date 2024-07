KakaoTalk beliebtester Messenger in Südkorea, Instagram beliebtestes soziales Netzwerk

Photo : YONHAP News

KakaoTalk ist der am häufigsten genutzte Messenger in Südkorea, während Instagram das beliebteste soziale Netzwerk ist.Das ergab eine Umfrage zur Plattformnutzung, die das Ministerium für Wissenschaft und IKT letztes Jahr durchführte.Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen antworteten 53 Prozent der befragten Plattformnutzer, dass sie hauptsächlich Naver für Suchanfragen nutzten. Bei den Taxi-Plattformen entfielen 87 Prozent der Stimmen auf KakaoT.Unter den Essensbestell- und Liefer-Apps liegt Baedal Minjok (Baemin) mit 65 Prozent an der Spitze. Unter den Plattformen für Unterkünfte landete Yanolja mit 36 Prozent auf Platz eins. Coupang ist mit 39 Prozent die beliebteste E-Commerce-Plattform, während Google Play mit 65 Prozent der beliebteste App-Markt ist.Als Grund für die Auswahl der entsprechenden Plattformen nannten 37 Prozent hinsichtlich der Messenger, dass viele Menschen diese bereits nutzten. In Bezug auf die Taxi-Plattformen begründeten 29 Prozent ihre Entscheidung mit einer bequemen Nutzung.Außerdem wurde eine hohe Unzufriedenheit der Verbraucher mit häufigen Werbeanzeigen auf Plattformen festgestellt. 4,04 von fünf möglichen Punkten gab es für die Aussage, dass bei der Nutzung von Plattformen Werbeanzeigen zu häufig vorkämen.