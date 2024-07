Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Kospi verlor 1,02 Prozent auf 2.795,46 Zähler.Lee Kyung-min, Analyst bei Daishin Securities, wurde von der Nachrichtenagentur Yonhap mit den Worten zitiert, dass der US-Markt eine technische Korrektur durchlaufe, nachdem er zuletzt stark zugelegt habe.In den USA hatte der S&P 500 am Donnerstag um 0,78 Prozent nachgegeben, der Nasdaq um 0,7 Prozent. Für den Dow Jones ging es um 1,29 Prozent nach unten.