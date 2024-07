Südkorea setzt Lautsprecher-Durchsagen an der Grenze fort

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Freitagnachmittag die Lautsprecher-Durchsagen an der innerkoreanischen Grenze wieder aufgenommen.Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass die Beschallung ab 16 Uhr so lange fortgesetzt werde wie am Vortag. Südkorea hatte als Reaktion auf Müll-Ballons aus Nordkorea von Donnerstagabend bis Freitagmorgen für zehn Stunden Durchsagen an der Grenze durchgeführt. Sollte der Norden erneut Provokationen wie das Verschicken von Müll-Ballons über die Grenze wagen, müsste er mit noch heftigeren Reaktionen rechnen. Eine ständige Beschallung an der Grenze sei nicht auszuschließen, hieß es.