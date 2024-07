Südkorea beginnt Propaganda-Beschallung an der Grenze in vollem Umfang

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seine Propaganda-Beschallung an der Grenze in vollem Umfang begonnen.Nach mehreren Warnungen wegen Nordkoreas Müll-Ballons würden die Lautsprecher-Durchsagen gen Nordkorea ab 13 Uhr am Sonntag unter Einsatz aller Lautsprecher an der Grenze durchgeführt, teilte der Vereinigte Generalstab am selben Tag mit.Nordkorea hatte auch am Sonntag, so wie drei Tage zuvor, wieder Ballons mit Müllsäcken über die Grenze fliegen lassen.Südkoreas Streitkräfte reagierten darauf den vierten Tag in Folge mit Propaganda-Beschallung im westlichen, zentralen und östlichen Bereich der Grenze.Der Generalstab kritisierte Nordkoreas Ballon-Aktion erneut. Obwohl Süd- und Nordkorea unter großen Schäden wegen starker Niederschläge zu leiden hätten, setze Nordkorea seine niederschwelligen, gegen Südkorea gerichteten Handlungen fort.Südkorea warnte, dass nordkoreanische Handlungen, mit denen Spannungen an der Grenze geschürt werden, fatale Konsequenzen für Nordkorea haben könnten. Die gesamte Verantwortung hierfür liege beim nordkoreanischen Regime, hieß es weiter.