Südkoreanische Olympiamannschaft in Paris eingetroffen

Das Hauptkontingent der südkoreanischen Olympiamannschaft ist in Paris angekommen.Das 48-köpfige Kernteam, zu dem unter anderem Fechter und Tischtennisspieler gehören, landete am 20. Juli (Ortszeit) am Flughafen Charles de Gaulle in Paris.Bei den Olympischen Spielen in Paris ist Südkorea mit 260 Personen in 21 Disziplinen vertreten. Konkret sind es 143 Athleten, 90 Trainer und Betreuer sowie 27 Funktionäre.Weil sich nur eine Mannschaft qualifizieren konnte, nimmt Südkorea mit der kleinsten Delegation seit den Olympischen Spielen 1976 in Montreal teil. Einzig die Handball-Mannschaft der Frauen konnte ein Olympia-Ticket lösen. Ziel ist es, mindestens fünf Goldmedaillen zu gewinnen und unter die ersten 15 der Gesamtwertung zu kommen.Bereits am 25. Juli werden Südkoreaner ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Die Bogenschützen werden an dem Tag in der Platzierungsrunde antreten.