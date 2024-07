Russische Touristen reisen mit dem Zug nach Nordkorea

Photo : KBS News

Zwischen Nordkorea und Russland gibt es wieder Fahrten von Touristen mit dem Zug.Einem Bericht des US-Auslandssenders Radio Free Asia zufolge reisten 54 russische Touristen am Freitag mit der Eisenbahn vom russischen Chassan ins nordkoreanische Rason ab.Während ihres viertägigen Aufenthalts in Rason würden sie Orte wie den Berg Sahyang, die Insel Bipa und den Fluss Duman besuchen, hieß es.Es hatte Berichte gegeben, dass der Schienenpersonenverkehr zwischen Russland und Nordkorea noch im Juli wieder aufgenommen werde.Nordkorea hatte nach der pandemiebedingten Grenzschließung im Januar 2020 sowohl den Güterverkehr als auch den Personenverkehr per Bahn zwischen Wladiwostok und Rason eingestellt. Der Schienengüterverkehr war im November 2022 wieder aufgenommen worden.