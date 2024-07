Ausfuhren vom 1. bis 20. Juli um 18,8 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats um mehr als 18 Prozent gestiegen.Nach Angaben des Zollamtes am Montag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 20. Juli auf 37,2 Milliarden Dollar. Dies seien 18,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Nachdem vom vergangenen Oktober bis Juni den neunten Monat in Folge Ausfuhrzuwächse verzeichnet worden waren, geht es auch im laufenden Monat weiterhin aufwärts.Unter den wichtigsten Exportgütern wurde bei Halbleitern mit 57,5 Prozent der stärkste Exportzuwachs verzeichnet. Der Anteil der Halbleiter am gesamten Exportvolumen wuchs als Folge dessen um 4,5 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 18,2 Prozent.Die Einfuhren nahmen im selben Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 14,2 Prozent auf 37,2 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 50 Millionen Dollar verbucht.