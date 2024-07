Nordkoreanische Olympiamannschaft nach Paris aufgebrochen

Photo : KBS News

Die nordkoreanische Mannschaft für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris ist nach Frankreich aufgebrochen.Ausländische Medien wie die Nachrichtenagentur AP berichteten, dass die nordkoreanische Mannschaft am Samstagvormittag vom Internationalen Flughafen Pjöngjang Sunan abgeflogen sei.Nordkorea wird erstmals seit acht Jahren wieder an Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Zu den letzten Sommerspielen in Tokio hatte das Land aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Athleten entsandt.Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte daraufhin das Nationale Olympische Komitee Nordkoreas bis Ende 2022 suspendiert. Deshalb konnte das Land nicht an den Winterspielen 2022 in Peking teilnehmen.Nach Angaben des Organisationskomitees meldete Nordkorea 16 Athleten in sieben Disziplinen an. Das Land hofft vor allem im Ringen und Turnen auf Medaillen.