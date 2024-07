Dienste ausländischer Fluggesellschaften in Korea nach IT-Panne wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Nach der globalen IT-Panne wegen einer Störung der Microsoft Cloud werden die vorübergehend lahmgelegten Dienste ausländischer Fluggesellschaften in Südkorea wieder vollständig angeboten.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie der Betreiber des Internationalen Flughafens Incheon teilten am Sonntag mit, dass sich der Flughafen Incheon seit 23 Uhr am Samstag ohne Auswirkungen der Störung der MS Cloud im normalen Betrieb befinde. Sämtliche Systeme von drei ausländischen Airlines, die Tochtergesellschaften von AirAsia seien, seien wiederhergestellt worden.Nicht nur bei den inländischen Billigfluggesellschaften, sondern auch bei den ausländischen Airlines funktioniere das Ticketsystem wieder reibungslos, sagte ein Beamter des Landministeriums. Man werde die Lage weiterhin laufend beobachten, um Unbequemlichkeiten für Passagiere vorzubeugen.Nach der IT-Störung am Freitag gab es bis Samstag insgesamt 221 Flugverspätungen in Südkorea, davon 63 am Flughafen Incheon und 158 an anderen Flughäfen.Die Ursache der Panne war laut Berichten ein fehlerhaftes Update der Sicherheitssoftware von CrowdStrike. Dies habe Abstürze des Betriebssystems MS Windows verursacht, die wiederum für Störungen der MS Cloud-Dienste gesorgt hätten.