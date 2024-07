First Lady Kim wegen Korruptionsvorwürfen von Staatsanwaltschaft befragt

Photo : YONHAP News

First Lady Kim Keon-hee ist wegen mehrerer Vorwürfe gegen sie von der Staatsanwaltschaft befragt worden.Kim ist die erste Ehefrau eines amtierenden Präsidenten Südkoreas, die von der Staatsanwaltschaft in Präsenz befragt wurde.Die Staatsanwaltsanwaltschaft teilte mit, Kim am Samstag wegen einer vorliegenden Anzeige vorgeladen zu haben.Kim wird vorgeworfen, von einem Pastor namens Choi Jae-young bei einem Treffen im September 2022 eine Luxustasche erhalten zu haben. Sie soll damit gegen das Anti-Bestechungsgesetz verstoßen haben.Ein als Hilfskraft für Kim dienender Beamter des Präsidialamtes hatte bei einer staatsanwaltschaftlichen Befragung ausgesagt, dass die First Lady die Tasche zwar tatsächlich erhalten habe. Unmittelbar nach dem Treffen habe sie jedoch angeordnet, dem Pastor die Tasche zurückzugeben.Wie verlautete, sei Kim auch wegen des Vorwurfs der Beteiligung an der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors befragt worden.