Südkorea stellt drei von Hurrikan betroffenen Karibikstaaten 300.000 Dollar bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea wird drei vom Hurrikan „Beryl“ hart betroffenen Karibikstaaten 300.000 Dollar zur Verfügung stellen.Wie die südkoreanische Regierung bekannt gab, würden damit St. Vincent und die Grenadinen, Grenada und Jamaika unterstützt.Laut ausländischen Medien wie AP war der starke Hurrikan „Beryl“ am 1. und 2. Juli durch die Karibik gefegt und hatte in Inselstaaten in der Region die größten Hochwasserschäden seit 20 Jahren verursacht.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass Seouls Hilfeleistung zum Wiederaufbau in Katastrophengebieten und zu einer baldigen Rückkehr der dortigen Einwohner ins Alltagsleben beitragen könne.