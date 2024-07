Wirtschaft Gewerkschaft von Samsung Electronics veranstaltet vor Gesprächen mit Unternehmensführung Kundgebung

Eine Gewerkschaft von Samsung Electronics hat am Montag im Zuge ihres Generalstreiks eine Kundgebung veranstaltet.



Daran nahmen etwa 1.200 Mitglieder der National Samsung Electronics Union (NSEU) teil.



Mit der Kundgebung sollte offenbar die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft einen Tag vor neuen Verhandlungen mit dem Unternehmen gestärkt werden. Sie rief nicht gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter zum Beitritt auf und konzentrierte sich damit auf die Vergrößerung der Organisation.



Die Unternehmensleitung und die NSEU werden am Dienstag wieder Tarifverhandlungen aufnehmen.



Die Gewerkschaft hatte seit Januar mit dem Unternehmen verhandelt und am 29. Mai erstmals in der Firmengeschichte einen Streik angekündigt. Die NSEU ist mit rund 34.800 Mitgliedern die größte Gewerkschaft von Samsung Electronics. Sie vertritt damit 27,8 Prozent der gesamten Belegschaft des Elektronikriesen.