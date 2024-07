Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans beraten am Sonntag in Tokio über Nordkorea.Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums wird Ressortchef Shin Won-sik am 27. und 28. Juli für die Teilnahme an dem Treffen Japan besuchen.Mit seinen Amtskollegen Lloyd Austin und Minoru Kihara wird er voraussichtlich die Bedrohung durch Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme sowie die regionale Sicherheitslage und Stärkung der trilateralen Sicherheitskooperation erörtern.Die drei Länder hatten im Juni beim Shangri-La-Dialog in Singapur die rotierende Ausrichtung der trilateralen Treffen ihrer Verteidigungsminister beschlossen.Südkorea will den anstehenden Termin auch für bilaterale Verteidigungsministertreffen mit den USA und Japan nutzen.