Außenminister von Belarus besucht Nordkorea

Photo : KBS News

Der belarussische Außenminister Maxim Ryschenkow wird am heutigen Dienstag zu einem offiziellen Besuch in Nordkorea erwartet.Ryschenkow werde auf Einladung des Außenministeriums Nordkorea vom 23. bis 26. Juli einen offiziellen Besuch abstatten, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Belarus ist ein prorussisches Land, das Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine offen unterstützt. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im vergangenen September vorgeschlagen, dass Belarus, Russland und Nordkorea über eine trilaterale Kooperation nachdenken könnten.Im April hatte der belarussische Vizeaußenminister Jewgeni Schestakow Nordkorea besucht und mit seinem Amtskollegen Im Chon-il Gespräche geführt.Im Mittelpunkt des Interesses steht, ob Nordkorea anlässlich des Besuchs des belarussischen Außenministers die Solidarität mit Russland und Belarus stärken und die Kooperation mit antiamerikanischen Staaten ausbauen wird.