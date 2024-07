Photo : YONHAP News

Die Erzeugerpreise in Südkorea sind im Juni erstmals seit sieben Monaten gefallen.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag sank der Erzeugerpreisindex im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent.Zuvor war es vom vergangenen Dezember bis Mai sechs Monate in Folge aufwärts gegangen.Das Ergebnis wird vor allem auf den Preisverfall von 2,8 Prozent bei Agrar-, Forst- und Fischereiprodukten zurückgeführt.Die Preise für Strom, Gas, Wasser und Abfall sind um 0,1 Prozent gesunken.