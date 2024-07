Kakao-Gründer Kim Beom-su wegen mutmaßlicher Aktienkurs-Manipulation verhaftet

Photo : YONHAP News

Der Gründer des IT-Unternehmens Kakao Corp., Kim Beom-su, ist wegen des Vorwurfs der Aktienkurs-Manipulation verhaftet worden.Das Bezirksgericht Seoul Süd erließ am Dienstag einen Haftbefehl gegen Kim. Der Vorsitzende des Komitees für Managementinnovation von Kakao soll gegen das Kapitalmarktgesetz verstoßen haben.Kim wird die Manipulation des Aktienkurses der Unterhaltungsfirma SM Entertainment im Februar letzten Jahres vorgeworfen. Damit sollte der Konkurrent Hybe am öffentlichen Kauf von SM-Aktien für ein Erreichen der Kontrollmehrheit gehindert werden.Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Kim den Kauf von SM-Aktien im Wert von 130 Milliarden Won (knapp 94 Millionen Dollar) durch Kakao-Tochterfirmen am 28. Februar letzten Jahres vorgenommen habe. Ziel sei es gewesen, den Aktienkurs auf über 120.000 Won (rund 87 Dollar), den von Hybe angekündigten Kaufpreis, zu treiben.