Nordkorea reagiert mit Gleichgültigkeit auf Trumps jüngste Äußerung über Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auf die jüngste Äußerung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump über Machthaber Kim Jong-un mit Gleichgültigkeit reagiert.Er schüre übertriebene Hoffnung für die nordkoreanisch-amerikanischen Beziehungen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Egal, welche Regierung in den USA an die Macht komme, am gestörten politischen Klima werde sich nichts ändern. Deshalb interessiere sich Nordkorea nicht dafür, hieß es.Es sei wahr, dass Trump während seiner Amtszeit als Präsident versucht habe, das gute persönliche Verhältnis zwischen den Staatsführern für die zwischenstaatlichen Beziehungen zu nutzen. Er habe jedoch keine substanziellen positiven Veränderungen herbeigeführt, argumentierte die Nachrichtenagentur.Ob der Sekundenzeiger der Konfrontation zwischen Nordkorea und den USA stoppen werde oder nicht, hänge gänzlich vom Verhalten der USA ab, hieß es weiter.Trump hatte letzten Donnerstag gesagt, dass er mit Kim Jong-un zurechtgekommen sei. Er denke, dass Kim ihn vermisse.