Gewerkschaft und Unternehmensführung von Samsung Electronics nehmen Tarifverhandlungen wieder auf

Photo : YONHAP News

Die größte Gewerkschaft von Samsung Electronics und die Unternehmensführung haben am Dienstag, 15 Tage nach dem Streikbeginn, wieder Tarifverhandlungen aufgenommen.Die National Samsung Electronics Union (NSEU) hatte am 8. Juli einen Generalstreik begonnen und den Streik am 11. Juli auf unbestimmte Zeit verlängert.Die NSEU fordert durchschnittlich 5,6 Prozent mehr Lohn für alle Mitglieder und einen Tag Urlaub anlässlich der Gründung der Gewerkschaft. Auch wird eine Entschädigung für die durch die Arbeitsniederlegung verursachten wirtschaftlichen Verluste ihrer Mitglieder verlangt.Wie verlautete, habe das Unternehmen die Position mitgeteilt, dass es auf seinem Angebot von durchschnittlich 5,1 Prozent mehr Lohn beharren wolle.Mit etwa 32.000 Mitgliedern vertritt die NSEU mehr als 25 Prozent der gesamten Belegschaft von Samsung Electronics von rund 125.000 Mitarbeitenden.