Finanzminister: Preise können im Juli zeitweilig steigen

Photo : YONHAP News

Die Preise in Südkorea können laut Finanzminister Choi Sang-mok im Juli zeitweilig wieder steigen.Die Möglichkeit begründete Choi am Dienstag mit extremen Wetterereignissen und einem Basiseffekt.Die Regierung werde wachsam bleiben und ihr Bestes geben, um die Preise zu stabilisieren, sagte er.Für die Preisstabilisierung beschloss die Regierung, in diesem Monat täglich mehr als 300 Tonnen Chinakohl und Rettiche aus ihren Vorräten freizugeben.Der Finanzminister rechnete außerdem mit einer Preisstabilität ab August, weil sich die allgemeinen Bedingungen, darunter Angebot und Nachfrage bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verbessern würden.Angesichts der jüngsten Unwetterschäden kündigte Choi an, alle verfügbaren Finanzmittel einzusetzen, um die Rückkehr der Einwohner in den betroffenen Gebieten ins Alltagsleben zu unterstützen.